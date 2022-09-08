مونديال قطر.. بيع أكثر من مليونين و450 ألف تذكرة

وقالت اللجنة المنظمة للمونديال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة أن "الإقبال الكبير على شراء تذاكر بطولة كأس العالم يؤكد بشكل واضح تصاعد الحماس للبطولة لدى المشجعين من أنحاء العالم، قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق المهرجان الكروي التاريخي".وأشارت أرقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن "مرحلة المبيعات الماضية في شهري تموز وآب شهدت بيع أكثر من 500 ألف تذكرة، فيما سيجرى الإعلان عن المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر أواخر الشهر الجاري، على أن يبدأ قريباً إتاحة تذاكر المونديال للشراء عبر منافذ البيع في أنحاء قطر".وتتواصل الاستعدادات لاستضافة النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، بما يتيح للمشجعين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية المرافقة للمنتخبات من البقاء في قلب الحدث طوال فترة البطولة التاريخية، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين استادين 75 كم.