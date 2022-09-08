بعد بنزيما.. ريال مدريد يتعرض لضربة ثانية

وستبعده الإصابة عن الملاعب حتى مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد المقررة يوم 18 أيلول الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني.ومع العودة اليوم للتدريبات بعد يوم راحة عقب الفوز (3-0) على سيلتك في دوري أبطال أوروبا، لم يكشف الفريق الطبي لريال مدريد عن مزيد من الإصابات بين صفوف الفريق باستثناء تلك التي تأكدت بالفعل لدى كريم بنزيما والآن ميليتاو.وبدأ المهاجم الفرنسي العمل على عملية تعافيه من الإصابة المزدوجة التي يعاني منها في الفخذ والتي ستبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة شهر تقريبا.ومن المتوقع أن يعود كريم بنزيما في الثاني من تشرين أول، عندما يستضيف ريال مدريد أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو.وفي المقابل، كان الخبر السار لمدرب الفريق كارلو أنشيلوتي هو تعافي خيسوس باييخو، الذي تدرب اليوم مع باقي المجموعة.بينما يواصل ألبارو أودريوزولا التعافي من مشكلات في ربلة الساق جعلته يتدرب على هامش المران.وبدأ اللاعبون المتاحون جلسة اليوم بالتدرب في صالة الألعاب الرياضية ثم قفزوا لاحقا إلى أرض الملعب للقيام بتمرينات بدنية بالكرة وبدونها، بالإضافة إلى تمارين الضغط، حسبما أفاد موقع النادي الملكي.وسيستضيف ريال مدريد يوم الأحد المقبل مايوركا على سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من الليجا.