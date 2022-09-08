هالاند يتفوق على الجميع ويتوج بلاعب الشهر في البريميرليج

وقال الموقع الرسمي لمانشستر سيتي إن "هالاند تنافس مع برناردو سيلفا وكيفين دي بروين، قبل الفوز بالجائزة".وانضم هالاند لصفوف السيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل ثنائية في مباراته الأولى بالبريميرليج في الفوز على وست هام (2-0).وسجل إيرلنج هالاند في التعادل أمام نيوكاسل (3-3)، ومن ثم سجل الهاتريك في مباراتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.وانطلق هالاند بكل قوة في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة الهدافين بتسجيله 10 أهداف بعد مرور أول 6 جولات من المسابقة.يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر آرسنال.