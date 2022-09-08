رسميا.. تشيلسي يعين بوتر خلفا لتوخيل

وقال تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي تشيلسي أن يرحب بغراهام بوتر مدربا جديدا لنا بعقد مدته خمس سنوات لجلب كرة القدم التقدمية وتدريبه المبتكر إلى النادي".واضاف أن "بوتر البالغ عمره 47 عاما، سيتولى المسؤولية الفنية لـ"البلوز" على الفور، وذلك بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق برايتون".وسيعوض المدرب السابق لأوسترسوند السويدي وسوانسي سيتي الويلزي، في تدريب نادي تشيلسي، الألماني توخيل، الذي أقيل من منصبه أمس الأربعاء لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.وكان توخيل (49 عاما) مرتبطا بعقد مع النادي اللندني حتى 2024 لكنه رحل بعد أن أنفقت الإدارة في الصيف قرابة 300 مليون يورو لضم لاعبين جدد أمثال رحيم سترلينغ، الغابوني بيرر إيميريك أوباميانغ، الفرنسي ويسلي فوفونا والسنغالي خاليدو كوليبالي.