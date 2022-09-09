بسبب غريزمان.. برشلونة ينوي مقاضاة أتلتيكو مدريد

وأعير الدولي الفرنسي للأتلتي العام الماضي لمدة موسمين، مع تضمن العقد خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو حال خوض جريزمان أكثر من 50% من الدقائق المتاحة في مباريات فريقه.وبحسب شبكة (بليتشر ريبورت)، فإن الفريق الكتالوني يستعد لرفع دعوى قضائية ضد أتلتيكو مدريد، بشأن المبلغ المطلوب دفعه.يأتي ذلك بسبب الحيلة التي لجأ إليها فريق العاصمة الإسبانية بتعمد إقحام جريزمان في كل مباراة بعد الدقيقة 60، لتفادي تفعيل البند الذي ينص عليه العقد.وذكرت تقارير صحفية أن غريزمان جزء من مؤامرة أتلتيكو على البارسا، بالاتفاق مع مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي أقنعه بالدفع به كبديل في كافة المباريات هذا الموسم.