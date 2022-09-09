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ميسي جديد في برشلونة.. أصله عربي ويسدد من أي مكان في الملعب (فيديو)

رياضة

2022-09-09 | 03:49
ميسي جديد في برشلونة.. أصله عربي ويسدد من أي مكان في الملعب (فيديو)
6,324 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشفت تقارير إسبانية، عن وجود كنز كروي جديد في نادي برشلونة الإسباني، لدرجة أنه شبّهه بالأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة البارسا السابق، الذي رحل عن الفريق بسبب قانون سقف الرواتب في إسبانيا، وفشل "البلوغرانا" في توقيع عقد جديد معه.

*لامين يامال جوهرة جديدة في برشلونة

وجاء في تقرير لصحيفة marca الإسبانية، أن أكاديمية "لاماسيا" التابعة لبرشلونة أنتجت موهبة جديدة للفريق الأول، وهو لامين يامال.



ولفت يامال، المولود يوم 13 يوليو/تموز 2007، أنظار مسؤولي النادي الكتالوني، وعلى رأسهم تشافي هيرنانديز، مدرب "البلوغرانا"، الذي دعاه لخوض التدريبات مع الفريق الأول.

وكان يامال واحداً من عشرة لاعبين شباب، طلب تشافي انضمامهم لتدريبات برشلونة، قبل أيام من المباراة الأخيرة، التي فاز فيها الفريق الكتالوني على إشبيلية، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وينتمي يامال لأصول مغربية وغينية أستوائية، وسبق له الدفاع عن ألوان منتخب إسبانيا لكرة القدم تحت 16 عاماً، في أربع مباريات، كما تمت مقارنته بميسي، وفق "ماركا".



ويشارك يامال حالياً في مباريات فريق برشلونة للشباب تحت 19 عاماً، تحت إمرة المدرب أوسكار لوبيز، وسيظهر مع "البارسا" في دوري أبطال أوروبا للشباب، رغم أنه لا يزال في الخامسة عشرة من عمره.

ويتميز يامال بقدرته الكبيرة على المراوغة، إضافة إلى حسه التهديفي أمام المرمى، فضلاً عن إمكاناته للعب في أكثر من مركز، سواء على اليمين أو كمهاجم رئيسي، أو خلف المهاجمين، وفق ماركا.

كما يملك قدماً يسرى خيالية، سمحت له باتخاذ قرار التسديد من أي مكان في الملعب، فيما يُنظر إليه على أنه كابوس بالنسبة لمدافعي الفريق المنافس.

"*ميني ميسي"

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإسباني مقطع فيديو ليامال عام 2019، وصفه فيه بأنه "ميني ليو ميسي".

بدورها أكدت صحيفة mundo deportive أن تشافي وقع في حب موهبة يامال، ويعتبره أحد أعظم اكتشافات أكاديمية "لاماسيا".

ووصفت الصحيفة اللاعب بأنه "المشروع العظيم للمستقبل"، موضحةً أن يامال سيكون قريباً ضمن الفريق الأول لبرشلونة.

وقدمت أكاديمية "لاماسيا" عدداً كبيراً من اللاعبين المواهب للفريق الأول في برشلونة، وبالتأكيد يأتي على رأسهم الأرجنتيني ميسي، الذي حقق 39 لقباً للنادي الكتالوني، وفاز معه بست كرات ذهبية، كأفضل لاعب في العالم.

وإلى جانب ميسي، برزت مواهب مثل تشافي نفسه وأندريس إنيستا وكارلوس بويول وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وبيب غوارديولا وبيدرو.

وفي الجيل الجديد، تبرز حالياً أسماء على سبيل المثال مثل أنسو فاتي وغافي، إضافة إلى المغربي عبد الصمد الزلزولي ونيكو غونزاليس، اللذين أُعيرا إلى أوساسونا وفالنسيا على التوالي.
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