إعلان وشيك بنجاح برشلونة في تجديد عقد جافي

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن برشلونة ينتظر الوقت المناسب لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق، والذي سيربط جافي بالبارسا حتى صيف 2026، بشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.وأضافت "تجديد عقد جافي جاهز، ويسعى برشلونة للإعلان الرسمي قبل بداية الشهر المقبل، لكن الإدارة تسعى لإيجاد أفضل وقت للإعلان، نظرا لأن جدول مباريات الفريق مزدحم خلال الفترة الحالية".وأشارت الصحيفة إلى أن جافي سيترك القميص رقم 30، وسيرتدي القميص رقم 6، بعد رحيل ريكي بويج إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.وينتهي تعاقد جافي (17 عاما) مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، علما بأن اللاعب جذب اهتمام العديد من عمالقة أوروبا للحصول على خدماته.