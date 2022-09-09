كيف علق رونالدو على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؟

السومرية نيوز – رياضة

عبر نجم المنتخب البرتغالي ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو، عن تعازيه برحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.



وقال رونالدو في تدوينه عبر صفحته في الفيسبوك، تابعتها السومرية نيوز، "سبع سنوات من مسيرتي المهنية لعبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعل هذا الموسم الثامن لي في إنجلترا. على مدار هذه السنوات، شعرت بالحب الأبدي للمملكة المتحدة لملكتها، وكم كانت جلالتها مهمة وستظل للأبد للشعب البريطاني. أقدم احترامي لذكراها وأحزن على هذه الضياع التي لا بديل لها مع البلد التي تعلمت أن أسميها الوطن. أفكاري وصلواتي مع العائلة المالكة".

ويوم أمس، وافت المنية الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، بمقر إقامتها في بالمورال باسكتلندا عن عمر يناهز 96 عاما، بعد سبعين سنة في الحكم.

وبرحيل الملكة إليزابيث الثانية، تسدل بريطانيا الستار على واحدة من أكثر حكامها بقاء في السلطة، إذ بقيت على العرش أكثر من 70 عاما، منذ اعتلائها إياه في فبراير/شباط 1952 حتى وفاتها اليوم الخميس.