بسبب غريزمان.. حرب قضائية منتظرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

السومرية نيوز – رياضة

كشف برنامج "اللارغيرو" الذي يُبث على شبكة "سير" الإذاعية الإسبانية، عن اقتراب اندلاع "حربٍ قضائية" بين نادييّ برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين بسبب لاعب "البارسا" المعار إلى "الروخي بلانكوس"، الفرنسي أنطوان غريزمان.



وأكدت الشبكة الإذاعية أن نادي برشلونة يستعد لتقديم دعوى قضائية عاجلة ضد أتلتيكو مدريد بسبب صفقة غريزمان، حيث أكد الصحفي بالشبكة، سيكي رودريغيز، نقلًا عن مصادر من داخل النادي الكتالوني، أن "البلاوغرانا" يرى أن صانع اللاعب الفرنسي بات ينتمي إلى أتلتيكو مدريد شكلًا وموضوعًا.

ووفقًا لبرنامج "اللارغيرو"، فإن إدارة برشلونة فسرت صفقة إعارة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد على أنها كانت لمدة عامين، بصيغة عامٍ تلو الآخر، وأن "الروخي بلانكوس" ينبغي لهم دفع 40 مليون يورو بشكلٍ عاجلٍ مقابل حصولهم على خدمات الفرنسي.

وحسب محللين فإن العقد المبرم بين برشلونة وأتلتيكو يلزم نادي العاصمة الإسبانية بتفعيل بند شراء غريزمان ودفع 40 مليون يورو للبلوغرانا إذا لعب الفرنسي 30 دقيقة في كل مباراة في 50% من إجمالي المباريات التي كان متاحًا خلالها في العام الأول للإعارة.

وأكد البرنامج أن النادي الكتالوني يقول إن غريزمان لعب لمدة نصف ساعة وأكثر في كل مباراة بـ80% من المباريات خلال عامه الأول.

من جهته، يفسر أتلتيكو مدريد الاتفاق الذي أبرمه مع برشلونة بطريقة معاكسة تمامًا، حيث يعتبر أن جزئية الـ30 دقيقة تطبق فقط على العام الثاني من الإعارة، ولهذا يعوّل مدرب الفريق المدريدي، الأرجنتيني دييغو سيميوني، على غريزمان لأقل من نصف ساعة في كل مباراة بداية من الموسم الجاري (2022-23).

ولعب غريزمان 28 دقيقة في مباراتي خيتافي وفياريال، و26 دقيقة ضد فالنسيا، و27 دقيقة أمام ريال سوسييداد، في منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (2022-23)، بالإضافة إلى 29 دقيقة أمام بورتو في أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبرر سيميوني مشاركة غريزمان قبل نصف ساعة من انتهاء مباريات فريقه الماضية قائلًا إن الفرنسي "رجل النادي"، وأنه تأقلم على دوره الجديد الذي ساعده على تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن أتلتيكو مدريد يحاول عدم تفعيل خيار الشراء الإلزامي للاعب، وأن برشلونة استدعى إدارة "الروخي بلانكوس" لإعلامهم أن غريزمان استوفى بند عامه الأول، بغض النظر عن الدقائق التي سيلعبها في عامه الثاني من الإعارة.