التراخيص توجه دعوة الى اندية الدوري الممتاز

وقالَ الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان رئيس اللجنة، محمد حيدر حسون أكد إن "هناك أنديةً لم تكمل رفعَ ملفاتها لغاية الآن، وهذا الأمرُ يُعرضها لخطر الابتعادِ عن مُسابقةِ الموسم المقبل".واضاف إن "هناك أنديةً أخرى مطالبةٌ وعلى وجهِ السرعة بمعالجةِ النقوصات والملاحظات التي شخّصت من قبل اللجنةِ على هامش الزيارات التفقديّة للأنديةِ التي قامت بها اللجنةُ في الأيام الماضية".وأشارَ حسون إلى ان "جميع الأندية مطالبةٌ بإكمالِ إجراءاتها الفنيّة والإداريّة والماليّة قبل منتصفِ شهر أيلول الحالي، وبخلافه فإن النادي المتلكئ سيكون مصيرهُ الابتعاد عن بطولةِ الموسم المُقبل من دون أدنى شك".واختتمَ رئيس لجنة التراخيص، حديثه بالقول إن "اللجنة ماضيةٌ بالعملِ وفقاً للمواعيد التي أقرتها سابقاً، وبهذا فإنها لن تستقبل أي ملفٍ بعد منتصف الشهر الحالي تحت أي ظرفٍ كان".