رابطة "الليغا" توجه نصيحة عاجلة لبرشلونة

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "على برشلونة أن يقوم بتفعيل المزيد من الرافعات الاقتصادية أو إجراء تخفيض على أجور لاعبيه بشكل أكبر".واضاف: "سيكون من المستحيل عليهم الحفاظ على فاتورة الأجور الحالية للموسم المقبل".ونجح برشلونة في العبور لبر الأمان هذا الموسم وتسجيل اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم ولكن أكد تيباس أن "النادي ما زال يحتاج للمزيد من العمل".