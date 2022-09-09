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رابطة "الليغا" توجه نصيحة عاجلة لبرشلونة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
وجه رئيس رابطة الليغا لكرة القدم الاسبانية خافيير تيباس، اليوم الجمعة، نصيحة لإدارة برشلونة حيث حثهم على إجراء المزيد من التخفيضات على الأجور في الفترة المقبلة.
وقال تيباس في تصريحات صحفية: "على برشلونة أن يقوم بتفعيل المزيد من الرافعات الاقتصادية أو إجراء تخفيض على أجور لاعبيه بشكل أكبر".
واضاف: "سيكون من المستحيل عليهم الحفاظ على فاتورة الأجور الحالية للموسم المقبل".
ونجح برشلونة في العبور لبر الأمان هذا الموسم وتسجيل اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم ولكن أكد تيباس أن "النادي ما زال يحتاج للمزيد من العمل".
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