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الأهلي المصري يكشف عن تعاقده مع كولر خلفا لسواريش
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف نادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع السويسري مارسيل كولر، لتدريب الفريق لمدة عامين خلفا للبرتغالي المقال ريكاردو سواريش.
وقال الأهلي في بيان على موقعه الرسمي، أن "كولر سيصطحب معه 3 مساعدين".
وأضاف ان "كولر سيخلف، البرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل الشهر الماضي من منصبه"، موضحا انه "من المقرر أن يحضر كولر، للقاهرة غدا السبت، لبدء مهمته".
وسبق لكولر أن درب عدة أندية في ألمانيا وسويسرا، بينها بازل وبوخوم وكولن كما أشرف على منتخب النمسا.
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