الأهلي المصري يكشف عن تعاقده مع كولر خلفا لسواريش

وقال الأهلي في بيان على موقعه الرسمي، أن "كولر سيصطحب معه 3 مساعدين".وأضاف ان "كولر سيخلف، البرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل الشهر الماضي من منصبه"، موضحا انه "من المقرر أن يحضر كولر، للقاهرة غدا السبت، لبدء مهمته".وسبق لكولر أن درب عدة أندية في ألمانيا وسويسرا، بينها بازل وبوخوم وكولن كما أشرف على منتخب النمسا.