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الهلال يتوج بكأس "سوبر لوسيل" على حساب الزمالك
Alsumaria Tv
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توج الهلال السعودي بكأس سوبر لوسيل، اليوم الجمعة، على حساب الزمالك المصري بنتيجة (4-1) بركلات الترجيح، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وفرض التعادل (1-1) كلمته على الوقت الأصلي للمباراة، بعدما تقدم الهلال في الدقيقة 18 عن طريق النيجيري، أوديون إيجالو، وتعادل الزمالك في الدقيقة 33 بهدف أحمد سيد "زيزو".
وفي ضربات الترجيح، سجل للهلال: أوديون إيجالو وسالم الدوسري ولوسيانو فييتو وأندريه كاريو.
وأحرز للزمالك: محمد أشرف "روقة"، وأضاع أحمد سيد "زيزو" ومحمود حمدي الونش.
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