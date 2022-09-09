مدريد في القمة.. قائمة الأندية الأعلى قيمة عالمياً

وكشفت قائمة "فوربس"، التي تتناول آخر 12 شهرا، أن باريس سان جيرمان يعد الفريق الذي ارتفعت قيمته بشكل أكبر في أفضل 10 أندية لكرة القدم بنسبة 280% في 5 أعوام.وتناولت المجلة 50 مؤسسة رياضية أكثر قيمة في العالم، بينها 8 في كرة القدم.وتبلغ قيمة النادي الإسباني، الذي توج بـ14 لقبا كبطل أوروبا، 5 مليارات و100 مليون دولار، ما يتجاوز مبلغ 5 مليارات دولار التي يقدر بها برشلونة الذي كان يتولى الصدارة في القائمة السابقة.وتضم قائمة أكثر عشرة أندية قيمة مانشستر يونايتد (أربعة مليارات و600 مليونا) وليفربول (أربعة مليارات و450 مليونا)، وبايرن ميونخ (أربعة مليارات و280 مليون)، ومانشسترسيتي بأربعة مليارات و250 مليونا، وباريس سان جيرمان بثلاثة مليارات و200 مليون، وتشيلسي بثلاثة مليارات و100 مليون.ويختتم القائمة يوفنتوس بمليارين و450 مليونا وتوتنهام بمليارين و350 مليونا.