برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة مهمه

وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة حاول حسم الصفقة في الصيف لكنه فشل.ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن برشلونة يخطط لمحاولة جديدة، في الميركاتو الشتوي لضم سيلفا من مانشستر سيتي.وأشارت إلى أن هذا الأمر جاء بعد أن رفعت رابطة الليجا سقف الرواتب الخاصة ببرشلونة هذا العام إلى 560 مليون يورو.ونجح برشلونة في الحد من أزمته المالية بالصيف الماضي، بعد أن جمع 800 مليون يورو خلال بيع أصول رقمية مختلفة للنادي.وأوضحت أن التصريحات الأخيرة لوالد سيلفا قد تكون مصدر القلق الأكبر لبرشلونة، لكنهم يعتقدون أن اللاعب لا يزال مهتما بالانضمام إلى البارسا.وذكرت أن برشلونة سيكرر محاولات ضم برناردو في الصيف، إذا لم ينجح في ضمه خلال الميركاتو الشتوي.