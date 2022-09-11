بعد رباعية قادش.. انجاز جديد لليفاندوفسكي في الليغا

وشارك ليفاندوفسكي كبديل في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 65.وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فإن ليفاندوفسكي سجل 6 أهداف خلال 5 مباريات في الليغا ليكون أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في المسابقة في القرن ال21.وأضافت الشبكة: "أندريه سيلفا سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات له مع إشبيلية في 2018".