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بعد رباعية قادش.. انجاز جديد لليفاندوفسكي في الليغا
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز - رياضة
حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إنجازا تاريخيا خلال مواجهة قادش ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليغا.
وشارك ليفاندوفسكي كبديل في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 65.
وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فإن ليفاندوفسكي سجل 6 أهداف خلال 5 مباريات في الليغا ليكون أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في المسابقة في القرن ال21.
وأضافت الشبكة: "أندريه سيلفا سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات له مع إشبيلية في 2018".
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