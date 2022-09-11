الكشف عن قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ في دوري الابطال

وأعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة التشكيلة الرسمية للفريق والتي ستواجه بايرن ميونخ بعد غد الثلاثاء.واستدعى تشافي سيرجي روبيرتو، بعد تعافيه من الإصابة ليكون ضمن اخياراته لمواجهة البايرن.وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:"تير شتيجن - بيليرين - بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ممفيس ديباي - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا"."فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - إريك جارسيا - إيناكي بينا - بالدي - جافي - بابلو تروي - أرناو تيناس".وكان برشلونة تفوق في الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن بنتيجة (5-1)، بينما تغلب بايرن ميونخ على الإنتر بثنائية نظيفة.