للمرة الثالثة.. مصطفى وهيب يحصد فضية العرب في الكيوكوشنكاي

ونال وهيب المركز الثاني بعد خوض ثلاث جولات قوية جداً مع لاعب لبناني انتهت بفوز الأخير بسبب فارق الوزن.ويشارك في بطولة العرب المقامة في لبنان للفترة من 10 حتى 12 ايلول، 13 منتخباً، ونحو 250 لاعباً.وهيب شارك سابقاً في بطولة العرب بلبنان وحصل على المركز الثاني وجائزة أسرع ضربة قاضية، وفي 2018 شارك في بطولة العرب بدولة تونس ونال حينها المركز الثاني أيضاً، وجائزة أسرع ضربة قاضية.وكان وهيب قد شارك في بطولة آسيا ب‍إيران، وحصل على المركز الأول في العام 2015، ومن ثم حصد المركز الأول أيضاً في بطولة الكأس الذهبي المقامة في ايران عام 2016.