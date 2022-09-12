تقارير تسلط الضوء على فشل صفقة مبابي.. هل ندم ريال مدريد؟

وحاول ريال مدريد التعاقد مع النجم الفرنسي في صيف 2021 وقدم عرضا وصل إلى 200 مليون يورو، لكن إدارة الفريق الباريسي رفضت العرض وقررت الصراع من أجل تجديد عقده.ومنذ دخول مبابي الفترة الحرة من عقده في كانون الثاني الماضي، عملت إدارة باريس سان جيرمان وتدخلات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمكنت من إقناعه بتجديد عقده حتى 2025.ودخل مبابي في صراع هذا الموسم مع زميله البرازيلي نيمار بسبب قضية ضربة جزاء أمام مونبيلييه، وبسبب تقارير أكدت مطالبته برحيل زميله في الصيف الماضي.كما انتشر فيديو للنجم الفرنسي ينتقد زميله المغربي أشرف حكيمي على عدم تمرير كرة إليه، رغم تألقه في بداية الموسم الحالي وتسجيله 9 أهداف.وبحسب موقع "ديفينسا سنترال"، فإن الرئيس فلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد راقبوا بشكل مباشر مشاكل مبابي مع زملائه في بداية الموسم، ويشعرون بالراحة لفشل صفقة انتقاله للفريق الصيف الماضي.وأكد الموقع أن تصرفات كيليان مبابي هذا الموسم لا تروق لريال مدريد ولا يحب الرئيس وإدارته تواجدها في الفريق، لكونها لا تمثل قيم وسلوك لاعبي ريال مدريد وبالتالي فمن الجيد أن النجم الفرنسي لم يأت للعاصمة الإسبانية.وكان مبابي قد تحدث مؤخرا عن ريال مدريد، وأكد أن حلمه ما زال قائما باللعب للفريق الإسباني في المستقبل، وأنه يشعر أن الفريق بمثابة بيته رغم كونه لم يحمل بعد قميصه.وكان مبابي قد تورط مؤخرا في واقعة حدثت خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، حيث انفجر اللاعب في موجة ضحك وسخر مع مدربه كريستوف غالتييه من اقتراح تغيير طريقة تنقل الفريق من الطائرة إلى القطار، مما جعلهما في مرمى الانتقادات بفرنسا.