أبرزها بايرن ميونخ ضد برشلونة.. مواعيد الجولة الثانية من البطولة الاغلى

وينتظر عشاق الكرة الأوروبية بكل غف وجبة كروية دسمة بانطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام 7 مواجهات قوية مساء اليوم الثلاثاء، أبرزها عندما يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره أياكس امستردام الهولندي في التاسعة مساء، على ملعب "آنفيلد"، في قمة نارية بالمجموعة الأولي.كما يشهد ملعب "أليانز آرينا"، قمة مرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني ونظيره برشلونة الإسباني في التاسعة مساءً أيضًا، وكذلك يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، فى الساعة السابعة إلا الربع مساءً بالمجموعة الرابعة.مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلةفيكتوريا بلزن X إنتر ميلان – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumسبورتنج لشبونة X توتنهام – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumليفربول X أياكس أمستردام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumباير ليفركوزن X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2بورتو X كلوب بروج – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumبايرن ميونخ X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمارسيليا X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1