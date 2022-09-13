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أبرزها بايرن ميونخ ضد برشلونة.. مواعيد الجولة الثانية من البطولة الاغلى

رياضة

2022-09-13 | 01:27
أبرزها بايرن ميونخ ضد برشلونة.. مواعيد الجولة الثانية من البطولة الاغلى
459 مشاهدة

السومرية نيوز ـ رياضة

تقام اليوم الثلاثاء 13 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها بايرن ميونخ ضد برشلونة وليفربول ضد أياكس فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أوروبا.

وينتظر عشاق الكرة الأوروبية بكل غف وجبة كروية دسمة بانطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام 7 مواجهات قوية مساء اليوم الثلاثاء، أبرزها عندما يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره أياكس امستردام الهولندي في التاسعة مساء، على ملعب "آنفيلد"، في قمة نارية بالمجموعة الأولي.

كما يشهد ملعب "أليانز آرينا"، قمة مرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني ونظيره برشلونة الإسباني في التاسعة مساءً أيضًا، وكذلك يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، فى الساعة السابعة إلا الربع مساءً بالمجموعة الرابعة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
فيكتوريا بلزن X إنتر ميلان – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
سبورتنج لشبونة X توتنهام – الساعة 6:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول X أياكس أمستردام – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
باير ليفركوزن X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2
بورتو X كلوب بروج – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
بايرن ميونخ X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مارسيليا X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1
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