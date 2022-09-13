البايرن يهزم برشلونة في دوري أبطال أوروبا

​تغلب بايرن ميونخ على برشلونة بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في معقل البافاري "أليانز أرينا".



وسجل أهداف بايرن ميونخ، لوكاس هيرنانديز وليروي ساني في الدقائق 50 و54.



وبهذا الانتصار يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الثاني.