غوارديولا يحقق رقماً مميزاً في دوري ابطال أوروبا

السومرية نيوز - رياضة

حقق الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رقمًا مميزًا خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات فإن بيب غوارديولا أصبح خامس مدير فني يصل إلى قيادة 150 مباراة في دوري أبطال أوروبا ونجح في تحقيق 95 انتصارًا حتى الآن.

ولا يتفوق على بيب غوارديولا في عدد الانتصارات خلال أول 150 مباراة سوى أليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد الاسطوري (102 انتصار)، وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي (99 فوزاً).