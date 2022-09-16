ميسي يغزو جسد نجم ريال مدريد بوشم جديد (صور)

البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد أثار حالة كبيرة من الجدل بعدما نشرت صور له وهو يقوم برسم "وشم" جديد على جسده.الصور التي ظهرت لهازارد أوضحت أنه قام بوضع أسماء أبنائه على كتفه، ولكن المفاجأة أن أحدهم أطلق عليه اسم ليو وهو النصف الأول من اسم ليونيل ميسي.المثير أن رسم هازارد لهذا الوشم جاء في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه مع ريال مدريد، على صعيد التسجيل أو صناعة الأهداف.ومنذ بداية الموسم الحالي، سجل هازارد هدفا وصنع آخر في 4 مباريات لعبها في كل المسابقات منذ بداية هذا الموسم.تجدر الإشارة إلى أن هازارد، منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي، عانى من لعنة الإصابات، ما جعله يكتفي بتسجيل 7 أهداف في 70 مباراة بكل المسابقات.