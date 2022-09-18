اسود الرافدين يختتمون آخر تحضيراتهم قبل مواجهة الشرطة غداً

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تدريباتُ اليوم التي احتضنها ملعبُ المدينة الدوليّ، وحضرها عُضو الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم غانم عريبي، شاركَ فيها (19) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، شهاب رزاق ، حسن عبد الكريم، شيركو كريم ، إبراهيم بايش ، مناف يونس ، علي فائز ، حسين عمار، أحمد عبد الحسين ، اسو رستم ، زيد تحسين ، محمد علي عبود ، حمزة عدنان، حسين علي ، وكاع رمضان، وكرار عامر ".وأضاف: "ابتدأت الوحدةُ التدريبيّة داخل غرفِ منازِع ملعبِ المدينة بقياسِ الوزن لجميع اللاعبين بهدفِ المُتابعةِ والمُحافظةِ، ومن ثم مُحاضرة فنيّة من قبل المدرب راضي شنيشل، تلتها التدريباتُ على أرضيةِ المَلعب وفق واجباتٍ محددةٍ من قبل الجهازِ الفنيّ إلى اللاعبين، ثم تدربَ الفريقُ بنصِ ملعبٍ تمّ خلالها تطبيقٌ عملي لمُفرداتِ المُحاضرةِ الفنيّةِ التي سبقت انطلاقَ التدريبات".واوضح الاتحاد انه "في تطوراتٍ جديدةٍ، فقد غادرَ اللاعبُ "محمد قاسم" مقرَّ إقامة وفدِ المُنتخبِ الوطنيّ بعد تَعذُّرِ التحاقه للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن، بينما التحقَ "شيركو كريم" يوم أمس بوفدِ المُنتخبِ الوطنيّ".وبين انه "على صعيدٍ مُتصلٍ، ستتَعذرُ على مُحترفِ هامربي "مهند جعاز" المُشاركةُ في بُطولةِ الأردن، وذلك بعد تعرُّضه إلى تمزقٍ عضليّ في مُباراةِ فريقه أمس ضد هاگن في الدوري السويديّ، وبالتالي تأكدُ غيابه، حيث سيكون بحاجةٍ إلى الراحةِ والعلاج لفترة من ١٠-١٢ يوماً".