https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432872-637993607284743704.jpg
المنتخب الوطني يغادر الى عمان
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
غادر وفد المنتخب الوطني الى العاصمة الاردنية عَمّان، اليوم الاربعاء، للمشاركة في بطولة الاردن الدولية.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفد المنتخب الوطني غادر الى عمان للمشاركة في بطولة الاردن الدولية للفترة من 23-27 ايلول الحالي".
ويذكر انه سيشارك في البطولة اربعة منتخبات هي: العراق ، سوريا ، عُمان والبلد المضيف الاردن.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي