المنتخب الوطني يغادر الى عمان

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفد المنتخب الوطني غادر الى عمان للمشاركة في بطولة الاردن الدولية للفترة من 23-27 ايلول الحالي".ويذكر انه سيشارك في البطولة اربعة منتخبات هي: العراق ، سوريا ، عُمان والبلد المضيف الاردن.