ليفاندوفسكي يكشف سر انتقاله إلى برشلونة

ولم يسبق لليفاندوفسكي أن تُوج بالكرة الذهبية، فيما بدا قريباً من ذلك عام 2021، ولكنه حل ثانياً في سباق الجائزة بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المهاجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي والسابق لبرشلونة.وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها شبكة "آر إم سي" الفرنسية: "الفوز بالكرة الذهبية؟ أعلم أن برشلونة هو الفريق الذي فاز فيه معظم اللاعبين بالكرة الذهبية.. أعتقد أن الطريق هنا سيكون أقصر إلى الكرة الذهبية مقارنة بالبايرن".وأضاف ليفاندوفسكي: "دائماً ما تُتاح لك الفرصة للحضور في أندية من هذا النوع، وهي قيمة مضافة، ليس فقط للأشهر والسنوات القادمة، ولكن أيضاً للحياة بأكملها.. توقيعي لبرشلونة أعطاني دفعة قوية، لقد عزز ذلك احترامي لذاتي".وعبّر "ليفا" عن سعادته باللعب في برشلونة، قائلاً: "أشعر أنني بحالة جيدة في برشلونة، لقد اندمجت مع الأوضاع بسرعة.. أعلم أن الطريق حتى الآن لم يكن سهلاً، لكنني الآن في برشلونة.. هذا هو المكان الذي أردت أن أكون فيه، وهذا هو أهم شيءٍ".وحقق "ليفا" بداية قوية مع فريقه الجديد الذي انتقل إليه خلال الميركاتو الصيفي الأخير، حيث يتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني بـ8 أهداف في 6 مواجهات، فيما سجّل 11 هدفاً وقدّم تمريرتين حاسمتين، في 8 مواجهات خاضها لحد الآن في جميع المسابقات مع النادي الإسباني.ويرى متابعون أن هذه البداية مشجعة بالنسبة لقائد منتخب بولندا مع النادي الكتالوني، من أجل السير بخطى ثابتة لتحقيق حلمه في التتويج بالكرة الذهبية لعام 2023؛ لكون الدولي الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، يبقى الأقرب لنيل الجائزة في العام الحالي 2022.