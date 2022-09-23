الاتحاد الإنجليزي يتهم رونالدو بتصرف غير لائق

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان على موقعه الرسمي: "وجه اتهام لكريستيانو رونالدو بخرق للقواعد خلال واقعة حدثت في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الممتاز أمام إيفرتون في التاسع من نيسان 2022".وأضاف: "يزعم أن سلوك المهاجم بعد صفارة النهاية لم يكن لائقا أو كان عنيفا".ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي في بيانه عن تسليط أي عقوبة على رونالدو.وكان النجم البرتغالي قد قام بتحطيم هاتف أحد الأطفال أثناء خروجه من ملعب "جوديسون بارك"، عقب خسارة اليونايتد أمام إيفرتون في شهر نيسان الماضي.وأظهر فيديو أن رونالدو عبر عن غضبه بتوجيه ضربة للهاتف الجوال ليسقطه من يد الفتى أثناء سيره بالنفق المؤدي لغرف الملابس.وقالت والدة الفتى إنه أصيب بكدمة باليد وتحطمت شاشة هاتفه.واعتذر رونالدو في وقت لاحق للمشجع البالغ عمره 14 عاما عن الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشرطة استجوبته بسبب هذا الموقف الشهر الماضي.