أبرزها التشيك ضد البرتغال.. مواجهات دولية نارية اليوم السبت

السومرية نيوز ـ رياضة



تقام اليوم السبت 24 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة إسبانيا ضد سويسرا، والبرتغال مع التشيك فى دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن بعض المباريات الودية في الأجندة الدولية مثل مواجهة بوليفيا والسنغال.





أرمينيا X أوكرانيا– الساعة 3 مساء

إيرلندا الشمالية X كوسوفو – الساعة 6 مساء

سلوفينيا X النرويج – الساعة 6 مساء

التشيك X البرتغال - الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv

إسبانيا X سويسرا- الساعة 8:45 مساء على قناتى Uefa.tv- Sky Sport Uno Italia

صربيا X السويد - الساعة 8:45 مساء

قبرص X اليونان - الساعة 8:45 مساء

اسكتلندا X إيرلندا - الساعة 8:45 مساء



مواعيد مباريات ودية

جنوب أفريقياX سيراليون– الساعة 3 عصرا

كوت ديفوار X توجو – الساعة 6 مساء

بوليفيا X السنغال – الساعة 6:30 مساء





مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلةأرمينيا X أوكرانيا– الساعة 3 مساءإيرلندا الشمالية X كوسوفو – الساعة 6 مساءسلوفينيا X النرويج – الساعة 6 مساءالتشيك X البرتغال - الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tvإسبانيا X سويسرا- الساعة 8:45 مساء على قناتى Uefa.tv- Sky Sport Uno Italiaصربيا X السويد - الساعة 8:45 مساءقبرص X اليونان - الساعة 8:45 مساءاسكتلندا X إيرلندا - الساعة 8:45 مساءمواعيد مباريات وديةجنوب أفريقياX سيراليون– الساعة 3 عصراكوت ديفوار X توجو – الساعة 6 مساءبوليفيا X السنغال – الساعة 6:30 مساء