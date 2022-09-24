أبرزها التشيك ضد البرتغال.. مواجهات دولية نارية اليوم السبت

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
أرمينيا X أوكرانيا– الساعة 3 مساء
إيرلندا الشمالية X كوسوفو – الساعة 6 مساء
سلوفينيا X النرويج – الساعة 6 مساء
التشيك X البرتغال - الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv
إسبانيا X سويسرا- الساعة 8:45 مساء على قناتى Uefa.tv- Sky Sport Uno Italia
صربيا X السويد - الساعة 8:45 مساء
قبرص X اليونان - الساعة 8:45 مساء
اسكتلندا X إيرلندا - الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات ودية
جنوب أفريقياX سيراليون– الساعة 3 عصرا
كوت ديفوار X توجو – الساعة 6 مساء
بوليفيا X السنغال – الساعة 6:30 مساء