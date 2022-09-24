"المصائب لا تأتي فرادى".. برشلونة يتلقى ضربة موجعة جديدة

وجاء الدور، امس الجمعة على المدافع رونالد أراوخو، الذي غادر مباراة منتخب بلاده أوروجواي الودية أمام إيران مبكراً، بسبب إصابة عضلية.وسيزيد هذا الأمر متاعب مدرب الفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، عقب انتهاء التوقف الدولي.يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.وسيلعب البلوجرانا مع ريال مايوركا، يوم 1 تشرين أول المقبل، ضمن منافسات الليجا، قبل مواجهة إنتر ميلان يوم 4 من نفس الشهر، في دوري أبطال أوروبا.