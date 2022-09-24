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لحظات تاريخية مؤثرة.. بكاء فيدرر ونادال في مباراة كوكب التنس الأخيرة (فيديو)

رياضة

2022-09-24 | 02:37
لحظات تاريخية مؤثرة.. بكاء فيدرر ونادال في مباراة كوكب التنس الأخيرة (فيديو)
2,878 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
لم يستطع المايسترو السويسري روجير فيدرر كبح مشاعره بعد خسارة مباراته الأخيرة – مباراة الزوجي في كأس ليفر 2022 في لندن يوم الجمعة- مع رافائيل نادال زميله في فريق أوروبا.

وتغلب فريق العالم، بقيادة الأمريكيين جاك سوك وفرانسيس تيافو، على فيدرر ونادال 4-6 و7-6 و11-9، وبعد انتهاء المباراة لم يستطع فيدرر التوقف عن البكاء خلال خطاب الوداع، لكن من المثير أيضا أن منافسه اللدود نادال بكى كثيرا تأثيرا باعتزال زميله في فريق أوروبا ومنافسه الشرس فيدرر.
 
وقال فيدرر: "سوف نتجاوز هذا بطريقة ما. لقد كان يومًا رائعًا. أخبرت الرفاق بأنني سعيد ولست حزينا. إنه شعور رائع أن أكون هنا وقد استمتعت باللعب مرة أخرى. كل شيء كان آخر مرة".
 
فيدرر يشكر نادال وديوكوفيتش
بعد أن شرح كيف جعله الناس من حوله أقل توترا، تابع فيدرر كلماته بتوجيه الشكر لزميله نادال وجميع الحاضرين.
 
وقال فيدرر: "أنا سعيد للغاية لأنني نجحت في ذلك. كانت المباراة رائعة. لا يمكن أن أكون أكثر سعادة. لقد كان رائعًا. وبالطبع، اللعب مع رافا (نادال) في نفس الفريق ووجود اللاعبين، الجميع هنا، كل الأساطير".
 
وبعد أن سُئل عن مدى روعة الاعتزال مع خصومه الذين تحولوا إلى زملائه إلى جانبه في مباراة الليلة، قال فيدرر إنه كان دائمًا لاعبًا في الفريق. وأضاف، "إنه أمر مذهل. إنه حقا رائع. لم أكن أريد أن أشعر بالوحدة هناك. شعرت بالوحدة لثانية عندما أردتم مني الخروج مرة أخرى. شعرت دائمًا أنني لاعب فريق في القلب. في منافسات الفردي لا يفعل ذلك حقًا“.
 
وكان نوفاك ديوكوفيتش واليوناني ستيفانوس تيتيباس وكاسبر رود من بين لاعبي فريق أوروبا الذين شكرهم فيدرر.


وقال فيدرر: "أشعر وكأنني في احتفال بي. أردت أن أشعر بهذا في النهاية وهذا بالضبط ما كنت أتمناه، لذا شكرًا لكم".

نادال يبكي أيضًا
قال فيدرر البالغ عمره 41 عامًا إن مسيرته الاحترافية كانت مثالية لأنها كانت أكثر بكثير مما كان يتخيله في أي وقت مضى.
 
وأضاف اللاعب السويسري، "لم يكن من المفترض أن تكون الأمور على هذا النحو. كنت سعيدًا فقط بلعب التنس وقضاء الوقت مع أصدقائي. لقد كانت رحلة مثالية. كنت سأفعلها من جديد. لقد كانت رائعة. لقد كانت ممتعة للغاية. شكرًا لكم جميعًا. لقد كان لدي الكثير من الناس الذين يهتفون لي وأنتم هنا الليلة تعنون العالم بالنسبة لي".
 
وخلال إلقاء فيدرر لكلمة الوداع أمام الجماهير كان نادال يبكي على مقاعد البدلاء وبالتأكيد البكاء لم يكن بسبب خسارة المباراة لكن لوداع منافس وصديق لطالما ارتبطا معا باللعبة التي عشقها كل منهما.

روجر فيدرر يشكر زوجته
واصل فيدرر شكر زوجته على السماح له باللعب بعد سن الأربعين، واضطر مرة أخرى للتوقف للبكاء مجددا قبل أن يخبر والديه أنه لم يكن هناك شيء يمكن تحقيقه بدونهما.
 
وقال فيدرر: "كان من الممكن أن تمنعني منذ زمن طويل. لكنها لم تفعل. لقد أبقتني على الاستمرار وسمحت لي بمواصلة اللعب، لذلك هذا مذهل. شكرا لك.
 
وأضاف "أجد أنه من المضحك دائمًا أننا نلوم أمي دائمًا على كل شيء. بدونها لن أكون هنا بالطبع. لذا شكرًا لوالدي. لقد كانا رائعين".
 
وكان الجميع يمني النفس بفوز فيدرر في مباراته الأخيرة، لكن النتيجة لم تكن ما كان يريده فيدرر لكن الليلة إجمالا كانت احتفالًا سحريًا بمسيرته المظفرة.
 
وقد انتهت برفع لاعبي فريقي أوروبا والعالم فيدرر للسماء احتفالا بنهاية مسيرته وذلك بعد نهاية كلمته الوداعية.

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