ثنائية ميسي تقود الأرجنتين لهزم الهندوراس وديًا (فيديو)

وسجل ميسي ثنائية لمنتخب الألبيسيليستي أمام الهندوراس، يصل بهما إلى الهدف الدولي الـ88.

وافتتح لاوتارو مارتينيز النتيجة للأرجنتين في الدقيقة 16 بعدما حوّل التمريرة الأرضية العرضية لـ أليخاندرو جوميز بلمسة واحدة في شباك الهندوراس.وعزز ميسي النتيجة للأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، تحصل عليها جيوفاني لو سيلسو.وأكمل ميسي ثلاثية الأرجنتين في الدقيقة 69 بهدف “لوب” غاية في الروعة من خارج منطقة الجزاء.يُذكر أن الأرجنتين ستواجه جامايكا وديًا يوم الأربعاء المقبل على ملعب “ريد بول أكاديمي” في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا.