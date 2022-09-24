مدرب بلجيكا يتجاهل العراق ومصر قبل مونديال قطر.. ما القصة؟

السومرية نيوز – رياضة

تجاهل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، منتخبي العراق ومصر، خلال حديثه عن المباراة التي تُمثل للشياطين الحمُر أفضل استعداد لنهائيات كأس العالم قطر 2022.



وتستعد بلجيكا لمُلاقاة الجارة هولندا في دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، ثم ستُلاقي العراق وديًا يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومصر يوم 18 من الشهر ذاته، قبل أيام من أول مبارياتها في كأس العالم ضد كندا في الجولة الأولى بدور المجموعات.

ولدى سؤاله عن المباراة المثالية لبلجيكا في استعداداتها لكأس العالم، قال المدرب الإسباني: "سأقول اللعب مع هولندا؛ بسبب التنافس وما يعنيه ذلك، وبسبب الجماهير".

وأضاف في تصريحات نشرتها "وكالة" رويترز للأنباء: "نحن نخوض المباراة خارج أرضنا، ونسعى لتحقيق الفوز وتسجيل الأهداف، وبعد ذلك من هذه النقطة، دعنا نرى كيف يمكننا إنهاء مشوارنا في دوري الأمم"، متجاهلا المباراتين الأخيرتين لبلجيكا قبل مونديال قطر.

وتخوض بلجيكا منافسات مونديال قطر 2022 من المجموعة السادسة، بجانب كندا والمغرب وكرواتيا وصيف كأس العالم 2018.

يُذكر أنّ بلجيكا تحتل المرتبة الثانية بمجموعتها في دوري الأمم الأوروبية؛ إذ تمتلك 10 نقاط، وتحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن هولندا، بالمجموعة الرابعة في المسار الأول.