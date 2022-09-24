مساعد شنيشل يكشف أسباب الخسارة أمام عمان وأمجد عطوان يوجه رسالة

السومرية نيوز – رياضة

برّر مساعد مدرب المنتخب الوطني العراقي، نزار أشرف، خسارة منتخب بلاده أمام منتخب سلطنة عُمان بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في المواجهة التي جمعت المنتخبين في استاد الملك عبد الله الثاني شرق العاصمة الأردنية عمان، مساء الجمعة في بطولة الأردن الدولية الودية الرباعية.



وقال نزار في تصريحات عقب المباراة إن "سبب الخسارة كان فترة الإعداد القصيرة للبطولة، وإن معظم اللاعبين غير جاهزين؛ بسبب توقف بطولة الدوري العراقي التي لم تنطلق حتى الآن".

وأشاد أشرف بحارس مرمى منتخب بلاده جلال حسن الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح في المباراة قائلا: "في عرف كرة القدم من يتصدى لـ3 ركلات ترجيح في مباراة واحدة فإنه يخرج منها فائزا لكننا خرجنا خاسرين".

أما أمجد عطوان لاعب المنتخب العراقي، فأكد أن المنتخب العراقي حقق الاستفادة الفنية من المواجهة رغم الخسارة، وقال إنه "يتمنى أن يتطور الأداء في المباراة القادمة".

وأضاف: "كنا نريد أن نسعد جماهيرنا في مباراة اليوم، لكن هذا لم يتحقق وأوجه رسالة لهم أن يصبروا على الفريق، وأعدهم بتقديم نتائج إيجابية في المنافسات القادمة".

أمير العماري: الحظ لم يحالفنا



أكد أمير العماري أن "المنتخب العراقي قدم مستوى جيدا في مباراة اليوم لكن الحظ لم يحالفه. وأن أسود الرافدين يملكون تشكيلة تضم عناصر الخبرة والشباب".