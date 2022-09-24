رسميًّا.. السعودية تستضيف بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا

السومرية نيوز – رياضة

كشف اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، عن استضافة السعودية لمنافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 3 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.



وقال بيان صادر عن اتحاد غرب آسيا، إن "الاتحاد السعودي أبدى استعداده لاستضافة البطولة التي أعلنت 8 اتحادات المشاركة بها وهي: السعودية (المستضيفة)، العراق، والإمارات، والبحرين، وسوريا، وعمان، ولبنان وفلسطين، في حين ما زال الباب مفتوحًا أمام الاتحادات الأخرى للتقدم بطلب المشاركة قبل الموعد النهائي المقرر يوم 29 سبتمبر/ أيلول الجاري".

وكان اتحاد غرب آسيا قد قرر في وقت سابق نقل البطولة من العراق، وذلك بعد طلبٍ من الأمانة العامة للاتحاد تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ12 الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان مؤخرًا، على أن يحتفظ الاتحاد العراقي بحق استضافة النسخة المقبلة، الرابعة من البطولة.

يجدر الذكر، أن الاتحاد السعودي استضاف في مدينتي الخبر والدمام عام 2021 النسخة الثانية من بطولة تحت 23 عامًا، والتي تُوج المنتخب الأردني بطلًا لها وحلَّ المنتخب السعودي وصيفًا، وحظيت البطولة آنذاك بمشاركة 11 منتخبًا من أصل 12 يمثلون كافة الاتحادات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.