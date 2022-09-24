مصر.. الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن "الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة".من جانبه، أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن "البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036".جاء ذلك خلال الاستقبال الرسمي توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والوفد المرافق له، وتشهد زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للقاهرة، مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها ملف استضافة أولمبياد 2036، وبرنامج سياحي نظمته وزارة الشباب والرياضة ومنها زيارة منطقة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية.وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس أولمبياد 2024، بينما تستضيف مدينة لوس أنغلوس الأمريكية أولمبياد 2028، على أن يقام أولمبياد 2032 في مدينة برزبين الأسترالية، وتتنافس عدة مدن حول العالم لاستضافة أولمبياد 2036.ولم يسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو أفريقية.ولم تبدأ بعد عملية التقدم بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 2036 بينما ذكرت تقارير عن وجود رغبة من دول عديدة منها ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا والهند وقطر.