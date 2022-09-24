وفد اتحاد كأس الخليج العربي يزور ملعب الميناء الدولي

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الوفدُ الزائر للملعبِ اطلعَ على نسبةِ الإنجاز في عمليةِ إنهائه بالوقتِ المُحدد المُتفق عليه".وأضاف: "استمعَ الوفد الخليجيّ إلى شرحٍ مُفصلٍ عن الآليّةِ المُتبعةِ في إتمام المُتطلباتِ في الملعبِ من العاملين فيه وتقدُّم العملِ، بطريقةٍ ولدت الارتياحَ لدى الوفدِ الخليجي".