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وفد اتحاد كأس الخليج العربي يزور ملعب الميناء الدولي
Alsumaria Tv
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زارَ وفدُ اتحاد كأس الخليج العربيّ لكُرةِ القدم، اليوم السبت، ملعبَ الميناء الدوليّ للاطلاعِ على آخر التطوراتِ في إكماله قبل موعدِ افتتاحه.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الوفدُ الزائر للملعبِ اطلعَ على نسبةِ الإنجاز في عمليةِ إنهائه بالوقتِ المُحدد المُتفق عليه".
وأضاف: "استمعَ الوفد الخليجيّ إلى شرحٍ مُفصلٍ عن الآليّةِ المُتبعةِ في إتمام المُتطلباتِ في الملعبِ من العاملين فيه وتقدُّم العملِ، بطريقةٍ ولدت الارتياحَ لدى الوفدِ الخليجي".
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