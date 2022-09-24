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بسبب سوء الأرضية.. تغيير مكان مباراتي البطولة الودية في الأردن
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد الاردني لكرة القدم، اليوم السبت، نقل مباراتين في البطولة الودية إلى ستاد عمان بدلا من ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.
وقال الاتحاد الأردني في بيان ان "قرار النقل جاء بعدما ثبت عدم صلاحية ملعب القويسمة حيث اشتكت المنتخبات من سوء الأرضية، وتعرض اكثر من لاعب للإصابة".
وبحسب ما سبق، سيحتضن ستاد عمان بعد غد الاثنين، اللقاء النهائي بين منتخب الأردن وسلطنة عمان ومباراة تحديد المركز الثالث، وتجمع سوريا مع العراق.
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