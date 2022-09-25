نجما العراق يبرران خسارة عمان ويعدان الجماهير بالتعويض أمام سوريا

السومرية نيوز – رياضة

وعد لاعبو المنتخب الوطني العراقي، جماهير أسود الرافدين بتعويض الخسارة أمام عُمان في أولى المباريات ببطولة الأردن الدولية الرباعية، بالفوز على المنتخب السوري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



جاء ذلك خلال حديث نجمي المنتخب الوطني، مناف يونس وروان أمين لوسائل الإعلام، على هامش تدريبات أسود الرافدين على أرضية استاد عمّان الدولي في العاصمة عمّان؛ إذ أكدا أن الحظ لم يسعفهم في المواجهة أمام عُمان.

وكان المنتخب العُماني فاز على المنتخب الوطني العراقي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي احتضنها استاد الملك عبد الله الثاني بمنطقة القويسمة شرق العاصمة عمّان، مساء الجمعة، في افتتاح بطولة الأردن الدولية الودية الرباعية الاستعدادية للاستحقاقات القادمة والتي من أبرزها بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وضرب منتخب عُمان موعدا مع نظيره الأردني في نهائي البطولة الودية، بعد عبور النشامى منافسهم منتخب سوريا بثنائية نظيفة، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضرب المنتخب العراقي موعدا مع نظيره السوري.

مناف يونس: ضربات الحظ لم تنصفنا أمام عُمان

وقال مناف يونس لاعب فريق الكرخ المنافس في الدوري العراقي الممتاز في تصريحه: "قدّر الله وما شاء فعل، ففي أول مباراة مع وجوه جديدة ومع محترفين مغتربين حققنا

نتيجة إيجابية، لكن ضربات الحظ لم نتوفق فيها".

وأضاف: "إن شاء الله سنقدم مباراة جيدة أمام سوريا، ونحقق نتيجة إيجابية مع الوجوه الجديدة، ونرضي الجماهير العراقية". وعن الأداء الكبير الذي قدمه أمام المنتخب العُماني، قال: "جهودي في المباراة لم تأت من فراغ، إنما جاءت بفضل جهود الكادر التدريبي، ودعم الزملاء في المنتخب".

روان أمين: فخور بوجودي مع منتخب العراق

من جانبه قال روان امين المحترف في صفوف فريق دالكورد المنافس في الدوري السويدي: "أنا جد فخور بتواجدي الأول مع منتخبنا الوطني، لحظات عظيمة بالنسبة لي".

وتحدث عن المواجهة الأولى للمنتخب العراقي في بطولة الأردن الدولية الرباعية قائلا: "قدمنا مباراة جيدة جداً أمام عُمان لكن النتيجة لم تكن مرضية".