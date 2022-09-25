نيمار يرفض الحديث عن علاقته بمبابي.. ما القصة!

وقبل أقل من شهرين عن انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022، فاز المنتخب البرازيلي مساء أمس الجمعة، بنتيجة (3-0) على نظيره الغاني، في أول اختبار ودّي له، استعدادًا للبطولة العالمية.وقالت شبكة "آر آم سي" الفرنسية، إنه -عقب نهاية مواجهة البرازيل وغانا- تحدث نيمار إلى الصحفيين في المنطقة الإعلامية المخصصة، لمدة 10 دقائق، عن أجواء المواجهة والنتيجة الكبيرة التي حققها منتخب بلاده، فضلًا عن إسهامه في ذلك بعد تقديمه تمريرتين حاسمتين، لكن رفض بالمقابل الرد على سؤال أحد الصحفيين المتعلق بعلاقته مع مبابي.وأكد المصدر ذاته أن نيمار -وبعد سماعه السؤال- سكت قليلاً ثم قال: "كيليان؟! لا..."، قبل أن يغادر المنطقة مسرعًا، دون التصريح بكلمة أخرى.وعرفت العلاقة بين نيمار ومبابي توترات مع بداية الموسم الجديد في الدوري الفرنسي "ليغ 1"، وبالضبط منذ مواجهة مونبلييه (5-2)، في 13 أغسطس الماضي، وقتها شاهد الجميع الصراع بين اللاعبين حول ركلة جزاء، ممّا اضطر إدارة النادي الفرنسي إلى عقد اجتماع طارئ في اليوم الموالي لتهدئة الأمور بينهما في حضور المدرب كريستوف غالتييه.كما يجدر الذكر، أن بعض التقارير الإعلامية زعمت أن مبابي طلب من إدارة باريس سان جيرمان الاستغناء عن نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وهو ما أثار غضب البرازيلي.وعلى عكس نيمار، كان مبابي قد تحدّث عن علاقته بالدولي البرازيلي مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث قال: "مع نيمار، أعتقد أن هذه هي السنة السادسة لنا معًا.. لقد كانت لدينا دائمًا علاقة من هذا القبيل، بناءً على الاحترام، حيث توجد لحظات أكثر برودة وأخرى أكثر دفئًا قليلًا"، وواصل المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا: "هناك أوقات سنكون فيها أفضل الأصدقاء وأوقات نتحدث فيها أقل. إنها طبيعة علاقتنا هكذا".‏كشفت صحيفة "غلوبو" البرازيلية عن وجود خلاف بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد البرازيلي للعبة، حول عدد الأهداف التي سجلها الأسطورة بيليه خلال مسيرته الدولية مع البرازيل، متسائلةً -في الوقت ذاته- عن عدد الأهداف التي يحتاجها نيمار حاليًا لمعادلة رقم الجوهرة السمراء، كأفضل هداف في تاريخ "راقصي السامبا"؟وسجل نيمار لحد الآن 74 هدفًا مع المنتخب البرازيلي، خلال 120 مواجهة خاضها، ما يعني -وحسب الرقم المعترف به لدى "الفيفا"- أنه بحاجة إلى 3 أهداف فقط لمعادلة رقم بيليه صاحب الـ77 هدفًا في 91 مباراة رسمية.لكن الصحيفة البرازيلية أكدت أن الاتحاد البرازيلي -بعكس الفيفا- يَعتبر بيليه سجل 118 هدفًا في مسيرته مع البرازيل، خلال 113 مواجهة كاملة، من خلال احتساب أهداف اللاعب السابق في المباريات أمام الفرق.