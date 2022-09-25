تحديد الموعد الرسمي لقرعة خليجي 25 في البصرة – عاجل

السومرية نيوز – رياضة

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرةِ القدم، اليوم الاحد، إقامةَ قرعة خليجي 25 بتأريخ 25 تشرين الأول المقبل في محافظة البصرة.



وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اتحادُ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم قررَ إقامةَ قرعة خليجي ٢٥ بتأريخ (٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢) في محافظة البصرة". وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد وافق في حزيران الماضي على منح مدينة البصرة حق استضافة بطولة "خليجي 25" في الفترة من 6 حتى 19 من كانون الثاني 2023م.

