https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-433196-637997097263265585.jpg
بعد إصابة أوروخو.. برشلونة ينتظر تعويضا من "فيفا"
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشفت مصادر صحفية اسبانية، اليوم الاحد، ان نادى برشلونة، ينتظر تعويضا ماليا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد إصابة مدافعه رونالد أراوخو.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "نادى برشلونة، ينتظر تعويضا ماليا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد إصابة مدافعه رونالد أراوخو مع المنتخب الأوروجوايانى خلال مواجهة إيران".
فيما كشف برشلونة عن "إصابة أراوخو وهى في الوتر العلوي للفخذ الأيمن، ومن المتوقع أن يغيب لمدة شهر ونصف على الأقل".
وسيغيب أراوخو عن 12 مُباراة مع برشلونة في الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي