المنتخب الوطني ينهي تحضيراته قبل مواجهة سوريا غداً

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان على موقعه الرسمي انه "شاركَ في تدريباتِ، اليوم، جميع اللاعبين الـ 23، وتضمنت الحصةُ التدريبيّة تمارينَ متوسطة الشدة تحضيراً لمواجهةِ منتخب سوريا، وركزَ الجهاز الفنيّ على بعضِ الأمور الخططيّة، وتحديداً فيما يتعلقُ بالثلث الهجوميّ، كما تدربَ الفريقُ في نهايةِ الحصة التدريبيّةِ على ركلاتِ الترجيح".وأضاف ان "محترفُ سلوڤاكو التشيكي ميرخاس دوسكي، أوضحَ: إن "مشاركته الأولى مع المنتخبِ الوطنيّ جعلته فخوراً وسعيداً، وهذا الشيءُ انعكسَ أيضاً على العائلةِ. كما امتدحَ دوسكي تعامُلَ اللاعبين ورعايتهم له بأنها كانت في غايةِ الروعة، وكذلك حال الجهاز الفني معه "، موضحا: "الفروقاتِ التي يشعرُ بها ما بين تمثيله للأولمبيّ والوطنيّ"، مؤكدا إنه "لا فرقَ في ذلك كون الموضوع ينطوي تحت لواءِ قميصِ الوطن".وأضافَ: "لولا قصر فترةِ الإعداد لظهرنا بمُستوى أفضل وتحقيق نتيجةِ الفوز، وهذا ما نتأمله في المواجهةِ المقبلة ضد سوريا".أما لاعبُ القوة الجويّة "إبراهيم بايش"، فقد أكدَ: إن "قصر فترة الإعداد وعدم تجمع اللاعبين بفترةٍ مبكرةٍ ينعكسُ سلباً على أي فريقٍ، وبالرغم من ذلك فقد تمكنَ الجهازُ الفني من خلق أجواءٍ مثاليةٍ وجيدةٍ، ويحسب له موضوع اشتراك مجموعةٍ من اللاعبين الجدد الذين أثبتوا علو كعبهم منذ ظهورهم الأول مع المنتخبِ الوطنيّ، ولا يزال هناك متسعٌ لإشراكِ لاعبين آخرين في مباراةِ سوريا المقبلة".على صعيدٍ متصلٍ، سيرتدي منتخبنا الوطنيّ الزيّ الأبيض، بينما يرتدي المنتخب السوري الطقم الأحمر الكامل، وسيتم الكشفُ عن الطواقم التحكيميّة قبل ساعتين من بدايةِ اللقاء المرتقب.