تعرف على الجوائز المالية للاعبي المنتخب الألماني إذا توجوا بكأس العالم

وقال الاتحاد الألماني عبر موقعه الرسمي: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ممثلي الفريق بقيادة مانويل نوير، مطلع هذا الأسبوع، مبني على أساس الأداء".وأوضح انه من المقرر أن "يحصل كل لاعب على 50 ألف يورو في حال تصدرهم مجموعتهم، و100 ألف يورو لكل لاعب في حال التأهل لدور الثمانية، و150 ألف يورو في حال الوصول للدور نصف النهائي، و200 ألف يورو في حال احتلال المركز الثالث".وبين الاتحاد: "سيحصل كل لاعب على 250 ألف يورو في حال الوصول للمباراة النهائية، وفي حال التتويج باللقب يحصل كل لاعب على 400 ألف يورو".