زيكو بشأن كأس العالم: كل البرازيل عينها على هذا اللاعب

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، وذلك بمشاركة المنتخب البرازيلي الذي أوقعته القرعة في مواجهة صربيا وسويسرا والكاميرون ضمن المجموعة السابعة.وحقق نيمار بداية مثالية مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجديد 2022-23، حيث أسهم في 19 هدفًا إذ صنع 8 منهم وسجل 11، في 11 مباراة خاضها هذا الموسم لحد الآن مع فريقه الفرنسي في جميع المسابقات.وأوضح زيكو، في تصريحات نقلها موقع "ouest-france" الفرنسي، أن البداية القوية لنيمار تجعله متفائلًا قبل أقل من شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم.وقال زيكو في هذا السياق: ‏‏"كل البرازيل تتوقع الكثير من نيمار في كأس العالم هذه.. يبدو أنه لأول مرة في مسيرته سيكون قادرًا على لعب كأس العالم في أفضل ظروفه البدنية والفنية".وتحدث زيكو، الذي لُقب بـ"بيليه الأبيض" خلال مسيرته الكروية، عن فرص المنتخب البرازيلي في كأس العالم المقبلة، وهو واثق من نفسه: ‏‏"علينا أن نكون متفائلين؛ لأن جميع لاعبي السيليساو يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية، وقد حققوا جميعًا نجاحات هناك".وختم: "جميع الأندية الأوروبية الكبيرة تسعى إلى توظيف لاعبين برازيليين وضمهم إلى تشكيلتها.. ريال مدريد، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، لديه العديد من اللاعبين البرازيليين في صفوفه.. لهذا السبب، علينا أن نثق في هؤلاء اللاعبين لما سيفعلونه مع السيليساو في قطر".ويلاقي المنتخب البرازيلي نظيره التونسي، غدًا الثلاثاء، بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، في آخر اختبار ودي لرفقاء نيمار قبل خوض غمار المنافسة العالمية.ويُعتبر المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس العالم، بإجمالي 5 ألقاب، بفارق لقب وحيد عن منتخبي إيطاليا وألمانيا، لكن آخر ألقاب "راقصي السامبا" في المونديال يعود تاريخيًا إلى نهائيات كوريا الجنوبية واليابان 2002.