برشلونة يصر على التعاقد مع نجم السيتي في الصيف المقبل

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة مصمم على التعاقد مع البرتغالى برناردو سيلفا الصيف المقبل بعد فشل ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بسبب تمسك مانشستر سيتي بلاعبه.وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن برشلونة ينوي التعاقد مع الدولي البرتغالي الصيف المقبل، خاصة فى ظل اهتمام اللاعب باللعب للنادى الكتالوني تحت قيادة المدير الفني تشافي هرنانديز.ونفى الدولي البرتغالي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ما تردد عن رغبته في الرحيل عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أنه فى كامل تركيزه مع الفريق وسيكمل مشواره فى ملعب الاتحاد.وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة سيلفا في الانتقال إلى برشلونة وفي الوقت ذاته كان يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب في حال رحيل البرازيلي نيمار.ويعتبر سيلفا 28 عامًا جزءًا أساسيا من خطط بيب جوارديولا بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بينما كانت كافة الأطراف قد اتفقت على صعوبة تعاقد برشلونة مع برناردو سيلفا.ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني الليجا برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.