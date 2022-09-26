"الليجا" تحدد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان "رابطة "الليجا" قررت إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 16 تشرين الأول المقبل، في الساعة 4:15 مساء بالتوقيت المحلي (5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة)".وستقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي الذي يتصدر الدوري الإسباني ب18 نقطة، بينما يأتي برشلونة في الترتيب الثاني ب16 نقطة.وسيفتقد برشلونة لخدمات ثنائي الدفاع جوليس كوندي ورونالد أراوخو في مباراة القمة أمام ريال مدريد، الذي ينتظر استعادة خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما عقب انتهاء التوقف الدولي.