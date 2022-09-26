السومرية تنشر تشكيلة العراق في مواجهة سوريا

تنشر وكالة السومرية نيوز، تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة المنتخب السوري؛ من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الأردن الرباعيّة في ملعب عمّان الدولي.





ادناه التشكيلة: وكان منتخبنا قد خسر مباراته الأولى أمام عُمان بفارق ركلات الجزاء الترجيحيّة (4-3) بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) فيما فازت الأردن على سوريا (2- 0).ادناه التشكيلة: