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اخبار سارة لجماهير الريال بشأن عودة بنزيما

رياضة

2022-09-26 | 12:23
اخبار سارة لجماهير الريال بشأن عودة بنزيما
المصدر:
وكالات
204 مشاهدة

ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن آخر المستجدات بشأن تعافي نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان "بنزيما استغل فترة التوقف الدولي، للتعافي وتقوية ركبته في مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس".

وأضافت أنه "على الرغم من مواصلة ريال مدريد تحقيق الانتصارات حتى مع غياب بنزيما، إلا أن المهاجم الفرنسي، سيعود لمركزه بمجرد تعافيه من الإصابة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في تعافي بنزيما تمامًا من الإصابة، حتى يستطيع الاعتماد عليه في تأمين التأهل لمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة برشلونة في كلاسيكو الليجا".

ومن المتوقع أن ينضم بنزيما إلى التدريبات الجماعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيكون متاحًا لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الثاني من تشرين الأول المقبل.

وغادر بنزيما مباراة ريال مدريد أمام سيلتك الإسكتلندي، قبل أسبوعين، في الدقيقة 30، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
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