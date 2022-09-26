الأردن يتوج بلقب "البطولة الرباعية" على حساب عُمان

توج المنتخب الأردني بكرة القدم، اليوم الاثنين، بلقب "البطولة الرباعية" الودية على حساب نظيره العُماني بهدف نظيف.

وسجل المنتخب الاردني الذي يقوده المدرب العراقي عدنان حمد، هدفه عبر ضربة جزاء في الدقيقة 66 من المباراة التي احتضنتها العاصمة عمان.

وكان المنتخب العراقي احرز المركز الثالث في هذه البطولة بعد فوزه اليوم على نظيره السوري بهدف نظيف.