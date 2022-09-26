إنجلترا وألمانيا تودعان دوري الأمم بتعادل درامي

أهداف المنتخب الإنجليزي جاءت عن طريق لوك شو، ماسون ماونت وهاري كين (ركلة جزاء) في الدقائق (71، 75 و83).فيما سجل ثلاثية ألمانيا في شباك إنجلترا كل من كاي هافيرتز "ثنائية" وإلكاي جوندوجان (ركلة جزاء) في الدقائق (52، 67 و87).وأنهى المنتخب الألماني مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تذيل الإنجليز الترتيب ب3 نقاط، دون تحقيق أي انتصار.